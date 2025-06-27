В селе Бегишево обнаружена незаконная свалка площадью 0,75 га
Муниципалитет будет вынужден ее ликвидировать
Экологический надзор выявил серьезное нарушение в Заинском районе Татарстана. В ходе мониторинга территории Бегишевского сельского поселения инспекторы Закамского управления обнаружили незаконное складирование отходов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минэкологии.
Общая площадь свалки составила 7,5 тыс. квадратных метров.
Местным властям направлено официальное предостережение. Исполнительному комитету Заинского района предписано принять меры по ликвидации свалки.
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