Гендиректора «Рубина» Александра Айбатова включили в базу «Миротворца»*
Причиной стало приглашение семей участников СВО на матч казанского клуба в 2023 году
Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов был внесен в базу «Миротворец»*. Его данные появились на официальном сайте.
Причиной стало приглашение семей участников СВО на матч чемпионата России «Рубин» — «Зенит», который состоялся 17 сентября 2023 года.
Семьи были приглашены в рамках сотрудничества с филиалом фонда «Защитники Отечества».
«Миротворец»* — это экстремистский сайт, созданный в 2014 году. Там публикуются личные данные людей, причисленных к угрозе нацбезопасности Украины. В базу попадают журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс, а также те, кто вызвал негативную реакцию у авторов сайта.
Ранее в базу был внесен российский комик Азамат Мусагалиев.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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