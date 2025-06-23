Российский комик Азамат Мусагалиев признан угрозой нацбезопасности Украины

Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, о чем свидетельствует документ, опубликованный на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций. Об этом пишет ТАСС.

Причиной включения Мусагалиева в список названо его участие в концерте в ДНР в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню, а также его публичная поддержка действий России и президента Владимира Путина.



С сентября 2023 года Мусагалиев был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, был создан Минкультуры Украины в 2015 году и с тех пор пополняется. В него входят более 200 деятелей культуры, публично выражающих поддержку политике России в отношении Украины, среди которых Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук и другие.

Рената Валеева