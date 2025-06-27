Посол США Линн Трейси покидает Москву после завершения своей миссии

Глава американского посольства в России Линн Трейси завершила свою работу и покидает Москву. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале посольства.

В сообщении говорится: «Мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу».

Линн Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она была назначена в декабре 2022 года и прибыла в Москву 26 января 2023 года. Официально она начала исполнять свои обязанности 30 января. Трейси присутствовала на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину 5 апреля 2023 года.

Перед назначением в Москву Трейси возглавляла американское посольство в Армении и работала в Госдепартаменте, где занималась вопросами России и Центральной Азии. Она также владеет русским языком, что подчеркивает ее глубокое знание и понимание российской культуры.

Анастасия Фартыгина