Путин: уровень безработицы в России является одним из самых низких в мире

Уровень безработицы в России составляет 2,3%

Показатель безработицы в России является одним из самых низких в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

— Уровень безработицы, как президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко говорил, снизился в Евразийском союзе до 2,8%, в России — 2,3%, — сказал российский лидер.

Он отметил укрепление контактов с многосторонними структурами БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканским союзом, а также достигнутые договоренности с крупными торговыми партнерами — Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Ираном.

23 июня в Казани зафиксировали исторический минимум безработицы — 0,17%.







Дарья Сайфиева