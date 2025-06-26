В Казани нашли китаянку, спровоцировавшую ДТП с участием пенсионера
В ходе аварии пенсионер въехал в металлическое ограждение и получил травмы
В Казани разыскали 25-летнюю гражданку Китая, спровоцировавшую ДТП с участием 62-летнего мужчины за рулем автомобиля «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.
Девушка за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» перед перестроением нарушила ПДД и создала помеху другому автомобилю, за рулем которого находился мужчина. Он врезался в металлическое ограждение и получил травмы.
После розыскных мероприятий гражданку Китая вызвали в подразделение Госавтоинспекции Казани. Она признала свою вину в аварии.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Буинском районе Татарстана.
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