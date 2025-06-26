В Казани нашли китаянку, спровоцировавшую ДТП с участием пенсионера

В ходе аварии пенсионер въехал в металлическое ограждение и получил травмы

Фото: Динар Фатыхов

В Казани разыскали 25-летнюю гражданку Китая, спровоцировавшую ДТП с участием 62-летнего мужчины за рулем автомобиля «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

Девушка за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» перед перестроением нарушила ПДД и создала помеху другому автомобилю, за рулем которого находился мужчина. Он врезался в металлическое ограждение и получил травмы.

После розыскных мероприятий гражданку Китая вызвали в подразделение Госавтоинспекции Казани. Она признала свою вину в аварии.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Буинском районе Татарстана.

Дарья Сайфиева