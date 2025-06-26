Более 2 тысяч предпринимателей и топ-спикеров собрал Сбер на «Бизнес-Фест» в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

В ИТ-парке им. Башира Рамеева прошел масштабный «Бизнес-Фест», организованный Сбером, который собрал более 2 тысяч предпринимателей из Татарстана.

Участники обменялись опытом, познакомились с успешными кейсами и узнали о современных трендах в бизнесе.

В программе фестиваля выступили ведущие эксперты и предприниматели, среди которых федеральный спикер по коммуникациям Айнур Зиннатуллин, основатель сети магазинов «Мосигра» Дмитрий Кибкало, владелец сети студий маникюра «4hands» Татьяна Шутова, бренд-директор SPLAT Global Анастасия Нидзий. Спикеры поделились практическими советами и вдохновляющими историями.

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Особое внимание уделили вопросам внедрения искусственного интеллекта, развитию личного бренда и эффективным инструментам продаж.

Перед предпринимателями также выступил управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов, начав разговор с темы доверия между банком и клиентами.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Доверие клиентов — основа успеха любого бизнеса. Сегодня более 75 тысяч предпринимателей Татарстана выбирают Сбер в качестве своего основного финансового партнера, и мы высоко ценим эту лояльность. Стремясь поддерживать деловое сообщество, мы разработали для участников «Бизнес-феста» в Казани насыщенную образовательную программу, которая поможет бизнесу развиваться, находить новые возможности и укреплять свои позиции на рынке».

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