Мошенники из Швеции развели жителя Татарстана более чем на 1,5 млн рублей

Вся сумма, за исключением почти 100 тысяч, была взята в долг

Фото: Ирина Плотникова

58-летний житель Азнакаевского района Татарстана стал жертвой телефонных аферистов, потеряв свыше 1,5 миллиона рублей. Схема обмана развернулась с апреля по июнь текущего года. Злоумышленники звонили потерпевшему с предложениями о выгодном инвестировании средств в биржевые торги, включая сделки с криптовалютой и золотом.

Общая сумма ущерба составила 1,59 млн рублей. Из них 93 тысячи рублей — личные сбережения, 700 тысяч рублей — заемные средства у родных и знакомых, 800 тысяч рублей — банковский кредит.

Следуя инструкциям мошенников, мужчина в несколько этапов переводил деньги на указанные счета. Когда стало очевидно отсутствие прибыли, а возможности для новых переводов исчерпались, аферисты прекратили контакт.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что телефонные номера злоумышленников были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Дагестане, Иркутской области, а также на Кипре и в Швеции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что покупатели, столкнувшиеся с обманом при покупке вилл на Бали, обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в рекламе аферы.

Дмитрий Зайцев