Телеведущую Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы
Обманутые показатели просят телеведущую объяснить ее связь с автором мошеннической схемой
Покупатели, столкнувшиеся с обманом при покупке вилл на Бали, обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в рекламе аферы. Об этом сообщает РИА «Новости».
27 человек потеряли свои деньги после покупки жилья у некого застройщика Домогацкого, который выдавал себя за миллиардера и основателя международной компании в интернете.
Его также ранее разыскивали из-за долга в размере почти 13 млн рублей. Счета его предприятия в России были заблокированы.
Жертвы переводили мошеннику средства на криптокошелек или отдавали наличными.
Обманутые покупатели просят Ларису Гузееву объяснить, какое отношение она имеет к мошенника и его аферам.
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