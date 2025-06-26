Телеведущую Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы

Обманутые показатели просят телеведущую объяснить ее связь с автором мошеннической схемой

Фото: Михаил Захаров

Покупатели, столкнувшиеся с обманом при покупке вилл на Бали, обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в рекламе аферы. Об этом сообщает РИА «Новости».

27 человек потеряли свои деньги после покупки жилья у некого застройщика Домогацкого, который выдавал себя за миллиардера и основателя международной компании в интернете.

Его также ранее разыскивали из-за долга в размере почти 13 млн рублей. Счета его предприятия в России были заблокированы.

Жертвы переводили мошеннику средства на криптокошелек или отдавали наличными.

Обманутые покупатели просят Ларису Гузееву объяснить, какое отношение она имеет к мошенника и его аферам.

Дарья Сайфиева