Киев рассчитывал на прекращение огня с Россией в середине 2025 года

В этот период Киев надеялся улучшить состояние экономики страны

Фото: Динар Фатыхов

Украина рассчитывала договориться о прекращении огня с Россией в середине 2025 года, чтобы улучшить экономические показатели страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую газету.

Как отмечают украинские источники издания, теперь все основное внимание уделяется тому, чтобы Украина смогла остаться «на плаву».

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Украина обязательно должна вернуться к безъядерному и внеблоковому статусу для достижения мира.

Дарья Сайфиева