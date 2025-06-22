Путин: Украина должна вернуться к безъядерности и внеблоковому статусу

С этого начиналась украинская государственность, отметил российский лидер

Украина обязательно должна вернуться к безъядерному и внеблоковому статусу, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

— Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в Декларации о независимости, — отметил российский лидер.

В интервью телеканалу Sky News Arabia Владимир Путин ранее также озвучил, что для достижения мира на Украине нужно, чтобы украинская сторона не владела ядерным оружием и не вступала в альянсы.

Дарья Сайфиева