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Путин: Украина должна вернуться к безъядерности и внеблоковому статусу

15:33, 22.06.2025

С этого начиналась украинская государственность, отметил российский лидер

Путин: Украина должна вернуться к безъядерности и внеблоковому статусу
Фото: Вячеслав Викторов, фотохост-агентство ПМЭФ-2025

Украина обязательно должна вернуться к безъядерному и внеблоковому статусу, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

— Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в Декларации о независимости, — отметил российский лидер.

В интервью телеканалу Sky News Arabia Владимир Путин ранее также озвучил, что для достижения мира на Украине нужно, чтобы украинская сторона не владела ядерным оружием и не вступала в альянсы.

Дарья Сайфиева

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