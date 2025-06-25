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«Нефтехимик» заключил контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым

14:15, 25.06.2025

Соглашение рассчитано на один год

«Нефтехимик» заключил контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым
Фото: Максим Платонов

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.

Соглашение рассчитано на один год.

О том, что «Нефтехимик» предложил контракт Дамиру Жафярову, стало известно в начале июня.

Жафяров прошлый сезон провел в «Барысе», где забросил одну шайбу и отдал четыре ассиста в 27 матчах. Казахстанский клуб не стал продлевать контракт с игроком по окончании соглашения.

Денис Петров

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