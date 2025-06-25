«Нефтехимик» заключил контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым
Соглашение рассчитано на один год
Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.
Соглашение рассчитано на один год.
О том, что «Нефтехимик» предложил контракт Дамиру Жафярову, стало известно в начале июня.
Жафяров прошлый сезон провел в «Барысе», где забросил одну шайбу и отдал четыре ассиста в 27 матчах. Казахстанский клуб не стал продлевать контракт с игроком по окончании соглашения.
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