Казанские остановки обзаведутся рекламными крышами

Власти объявили торги на размещение таких конструкций

Места размещения будут определены в ближайшие недели

Мэрия Казани готовит масштабное обновление городской рекламы. Власти объявили о проведении торгов на размещение рекламных конструкций на остановочных комплексах общественного транспорта.

Проект предусматривает два формата рекламных поверхностей: специальные навесы в местах ожидания транспорта или панели на конструкциях. Стартовая цена размещения одной рекламной конструкции составит 8 876 рублей.

На торги выставлено четыре лота, каждый из которых включает 12—13 локаций. В документации обозначены два формата размещения — рекламный навес (РН) и рекламная панель (РП).

предоставлено пресс-службой мэрии Казани

предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Точное расположение новых рекламных конструкций пока не определено, однако источники «Реального времени» сообщают, что в ближайшие недели места размещения будут утверждены. Рекламные поверхности планируется распределить равномерно по всему городу.

В апреле сообщалось, что в Казани 424 остановочных навеса (треть от общего числа) обслуживают рекламные компании Казани. В этом году планируется передать им еще 36 объектов. На начало 2024 года рекламные фирмы обслуживали 390 остановочных навесов. В течение года к ним добавилось еще 34 объекта, а доход бюджета за 10 лет по этим контрактам составит 46,3 млн рублей. Компании обязаны содержать остановочные навесы в чистоте, устанавливать информационные панели, предупреждающие знаки, подсветку, проводить регулярную уборку, ремонт скамеек и замену поврежденных стекол.

Формат может быть «не очень рентабельным»

CEO казанского рекламного агентства «РИМ» Илья Фомин в разговоре с «Реальным временем» заявил, размещение рекламы на остановочных комплексах пока еще не устарело.

— Это малый формат, интегрированный в городскую среду, который эффективно работает на свою аудиторию — пассажиров общественного транспорта, — отметил Фомин.

Эксперт предполагает, что на крышах могут размещать информацию: локальные торговые точки, заведения общественного питания, федеральные бренды и компании, нуждающиеся в навигационной рекламе.

При этом сам формат Фомин считает «не очень рентабельным». В том числе из-за обязательств содержать платформу в чистоте.

— Важный момент проекта — обязательства рекламодателей по содержанию остановок. Компании — победители торгов — должны обеспечивать чистоту и порядок на объектах, — считает эксперт рынка.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский рынок рекламы закончил 2024 год с оборотом в 7,4 млрд рублей.



Дмитрий Зайцев