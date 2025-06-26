Проект Ак Барс Банка стал лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты России»

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Лучшие ESG проекты России» в категории «Социальные программы. Социально-значимые продукты и услуги».

Церемония награждения состоялась в Москве 25 июня в рамках одного из крупнейших ESG-форумов «Три кита национальной повестки».

Высокую оценку экспертной комиссии получил проект «Алтын еллар» («Золотые годы») — флагманский сервис для людей преклонного возраста, предоставляющий доступ к активностям, мерам социальной поддержки и информационным ресурсам в режиме одного окна. Он реализован командой по разработке банковского продукта «Карта жителя Республики Татарстан» совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты региона.

Сервис содержит каталог спортивных, культурно-развлекательных и образовательных занятий, календарь экскурсионных программ, перечень субсидий с возможностью подачи заявления и блок новостей. В настоящее время на выбор пользователей платформы предоставляется 2 200 мероприятий, направленных на поддержание активного и здорового образа жизни, самореализации и социальной вовлеченности пожилых людей. Проект охватывает 600 населенных пунктов из 43 муниципальных районов, включая Казань и Набережные Челны.

Ранее проект «Алтын Еллар» уже был отмечен всероссийской премией в индустрии клиентского опыта СX World Awards. Звание лауреата программы «Лучшие ESG проекты России» — это еще одно важное признание, вдохновляющее и мотивирующее Ак Барс Банк на создание новых социально-значимых банковских продуктов в рамках национальной ESG-повестки и принятой банком Стратегии по устойчивому развитию на 2022-2026 гг.



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