Экс-игрок УНИКСа Платунов перейдет в МБА-МАИ

Защитник Александр Платунов, ранее выступавший за казанский УНИКС, продолжит свою карьеру в столичном клубе МБА-МАИ. Об этом сообщает «Перехват».

Платунов — воспитанник пермского баскетбола, начал играть в системах «Урал-Грейта», а затем продолжил в «Парме». За восемь лет в рядах пермского клуба он прошел путь от молодого таланта до одного из лидеров команды, успев побывать на Матче звезд Единой лиги ВТБ и получить вызов в национальную сборную.

Прошлым летом Платунов присоединился к УНИКСу. Однако сезон в Казани сложился для него непросто. Игрок столкнулся с недостатком игрового времени, а также периодическими травмами, что сказалось на его статистике. В 22 матчах (из них 2 старта) Лиги Платунов в среднем проводил на паркете около 11 минут, набирая 1,9 очка и 1,4 передачи.

Вместе с УНИКСом он стал бронзовым призером чемпионата.

Рената Валеева