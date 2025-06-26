Александр Платунов покинул УНИКС — начало и конец сезона он пропустил из-за травм

Защитник УНИКСа Александр Платунов покидает казанский клуб по истечении срока действия контракта.

27-летний россиянин присоединился к команде летом 2024 года, перейдя из пермской «Пармы».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Платунов провел 22 матча. В среднем на площадке он проводил 11 минут 4 секунды, набирая 1,9 очка и отдавая 1,4 передачи. Важно отметить, что начало и конец сезона-2024/25 игрок пропустил из-за травмы — надрыва задней поверхности бедра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Благодарим Сашу за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в официальном сообщении клуба.

Ранее казанский УНИКС объявил о продлении контракта с 19-летним защитником Романом Илюком.

Рената Валеева