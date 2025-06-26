Советник президента УЕФА анонсировал скорое возвращение российского футбола на международную арену

Фото: Динар Фатыхов

Сергей Прядкин, советник президента УЕФА, сделал громкое заявление на конференции РФС, пообещав скорое возвращение отечественных сборных и клубов на международную арену.

Прядкин подчеркнул, что Российский футбольный союз прилагает все усилия для восстановления статуса-кво.

— РФС делает все для того, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. РФС был и остается членом УЕФА, и никаких поползновений относительно того, чтобы лишить нас членства, не было и не будет, — сказал он.

Он также отметил активную роль европейской футбольной организации в этом процессе: «Руководство УЕФА продолжает проводить работу, чтобы наши команды — сборные и клубы — вернулись».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прядкин выразил уверенность в скором разрешении ситуации.

— Эта работа проводится, и я думаю, в ближайшее время мы будем ожидать возврата наших клубов и сборных на международную арену, — особо подчеркнул советник президента УЕФА.

Напомним, российские футбольные команды — как клубы, так и национальные сборные — были отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА 28 февраля 2022 года. Это решение было принято на фоне ситуации на Украине.

Рената Валеева