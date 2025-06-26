Трамп: Россия не нападет на НАТО, пока я остаюсь президентом

На проходящем в Гааге саммите НАТО президент США Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс до окончания его президентского срока. Об этом сообщает The Washington Post, пишут «Ведомости».

Заявление Трампа прозвучало на фоне принятия странами-членами НАТО решения об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. Это обязательство было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности», при этом Россия была официально признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.

Стоит отметить, что накануне саммита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что именно представление России как агрессора является необходимым условием для принятия НАТО решения об увеличении военных расходов.

The Telegraph пишет, что страны НАТО смягчили критику в адрес России по сравнению с предыдущими годами. В прошлых заявлениях альянса Россия упоминалась как ключевой фигурант развязывания конфликта на Украине и подчеркивалось стремление Киева вступить в НАТО. В проекте итогового документа нынешнего саммита подобные формулировки отсутствуют.

Рената Валеева