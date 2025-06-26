Россияне смогут отправиться через Приморье на новый пляжный курорт в КНДР

Фото: Рената Валеева

Жители всей России получат возможность насладиться отдыхом на новом пляжном курорте мирового уровня в КНДР. Первые туристические группы отправятся на восточное побережье КНДР, в город Вонсан, уже 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил новую курортную зону Вонсан-Кальма во время своего визита в КНДР. Договоренности о налаживании регулярных туристических поездок были достигнуты в ходе переговоров с премьер-министром КНДР Ким Док Хуном.

По информации первого заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексея Старичкова, туры на курорт Вонсан-Кальма уже организованы и заявки на поездки принимаются. Вся логистика и организация будут осуществляться аккредитованным туроператором.

Курортная зона Вонсан-Кальма была торжественно открыта накануне при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Планируемые пляжные авиатуры рассчитаны на восемь дней и семь ночей. Программа пребывания включает не только отдых на морском побережье, но и ознакомительные экскурсии по ключевым достопримечательностям столицы КНДР — города Пхеньяна.

Рената Валеева