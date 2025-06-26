Сийярто: Венгрия сможет продолжать оплачивать поставки газа из России через банк OTP

Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через банк OTP до октября благодаря указу президента России, разрешающему проводить расчеты не только через уполномоченный «Газпромбанк», но и через другие банки страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, курирующий вопросы международного сотрудничества в энергетической сфере. Его цитирует ТАСС.

— Хорошей новостью является то, что в России продлено действие президентского указа, согласно которому Венгрия может оплачивать поставки природного газа через OTP до октября. Это обеспечит надежность наших поставок природного газа в предстоящий период, — написал Сийярто в Facebook.

Глава венгерского МИД также сообщил, что направляется в Турцию для обсуждения вопросов обеспечения долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей в Венгрию. Основная часть российского газа в страну поступает по трубопроводу «Турецкий поток» и его продолжениям через Болгарию и Сербию.

Ранее, 25 июня, президент Владимир Путин продлил до 1 октября действие разрешения зарубежным покупателям российского газа оплачивать поставки рублями не только через «Газпромбанк», уполномоченный для таких операций, но и через другие российские банки. Это изменение связано с сохраняющимися санкциями США против «Газпромбанка».

Рената Валеева