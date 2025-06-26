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Сийярто: Венгрия сможет продолжать оплачивать поставки газа из России через банк OTP

10:02, 26.06.2025

Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через банк OTP до октября благодаря указу президента России, разрешающему проводить расчеты не только через уполномоченный «Газпромбанк», но и через другие банки страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, курирующий вопросы международного сотрудничества в энергетической сфере. Его цитирует ТАСС.

— Хорошей новостью является то, что в России продлено действие президентского указа, согласно которому Венгрия может оплачивать поставки природного газа через OTP до октября. Это обеспечит надежность наших поставок природного газа в предстоящий период, — написал Сийярто в Facebook.

Глава венгерского МИД также сообщил, что направляется в Турцию для обсуждения вопросов обеспечения долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей в Венгрию. Основная часть российского газа в страну поступает по трубопроводу «Турецкий поток» и его продолжениям через Болгарию и Сербию.

Ранее, 25 июня, президент Владимир Путин продлил до 1 октября действие разрешения зарубежным покупателям российского газа оплачивать поставки рублями не только через «Газпромбанк», уполномоченный для таких операций, но и через другие российские банки. Это изменение связано с сохраняющимися санкциями США против «Газпромбанка».

Рената Валеева

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