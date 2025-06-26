Богатейший 1% планеты увеличил свое состояние на $33,9 трлн с 2015 года

Фото: Татьяна Демина

Согласно новому отчету международной организации Oxfam, за последние восемь лет совокупное состояние 1% самых богатых людей мира выросло на $33,9 трлн в реальном выражении. Этот рост контрастирует с рекордным сокращением гуманитарной помощи, которое, как ожидается, затронет самые уязвимые страны, пишет «Коммерсантъ».

Страны G7 планируют сократить свою гуманитарную помощь на 28% к 2026 году по сравнению с уровнем 2024 года. Это станет самым значительным снижением объемов помощи с 1960-х годов, что ставит под угрозу жизни миллионов людей, зависящих от международной поддержки.

Данные Oxfam свидетельствуют, что состояние трех тысяч миллиардеров с 2015 года увеличилось на $6,5 трлн, достигнув в настоящее время 14,6% мирового ВВП. Еще более показательной является статистика за более длительный период: с 1995 по 2023 год частный капитал вырос на $342 трлн, что в восемь раз превышает рост государственных активов за тот же период ($44 триллиона).



С начала года в России появилось 636 лотерейных миллионеров. В среднем ежедневно четыре человека становятся богаче на миллион рублей.

Рената Валеева