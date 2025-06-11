В России с начала года появилось более 600 лотерейных миллионеров

С начала года в России появилось 636 лотерейных миллионеров. В среднем ежедневно четыре человека становятся богаче на миллион рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Они выиграли в общей сложности 29 млрд 564 млн 515 тыс. 795 рублей, что составляет почти 200 млн рублей ежедневно. Самый крупный выигрыш — 285 млн рублей — достался жителю Московской области в лотерее «Охота». Это стало рекордом для этой игры.

1 января страна получила четвертого лотерейного миллиардера. Им стал фельдшер из Сахалинской области, который выиграл в «Новогоднем миллиарде». В лотерее «Все или ничего» также был зафиксирован рекорд среди быстрых лотерей — суперприз превысил 144 млн рублей.

Между тем, по словам ведущего российского математика, профессора РАН Ивана Оселедца, вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.

