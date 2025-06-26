В 2025 году россияне стали реже ходить в рестораны

Фото: Руслан Ишмухаметов

В 2025 году российская ресторанная индустрия столкнулась с заметным спадом потребительской активности. По данным Ильи Сухих, собственника сети ресторанов грузинской кухни «Супра», снижение спроса варьируется от 10% до 30% в зависимости от ценового сегмента заведений. Особенно ощутимо эта тенденция проявилась в категориях casual, fast food и fast casual, где средний чек традиционно ниже, пишет «Прайм».

— Потребительская активность снижается во многих секторах экономики, и ресторанный бизнес не стал исключением. В условиях высокой доходности банковских вкладов россияне предпочитают вкладывать средства, а не тратить их на посещение ресторанов. Наблюдается тенденция к более рациональному подходу к расходам, — комментирует ситуацию Илья Сухих.

Наряду с общей экономической ситуацией ресторатор отмечает изменение поведения самих потребителей. Гости стали более избирательными и тщательно подходят к выбору мест для посещения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сейчас люди выбирают заведения более привередливо, обращая внимание на качество блюд, сервис и общую атмосферу, — подчеркнул Сухих.

Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок, является активное развитие сегмента готовой еды в розничной торговле. Супермаркеты и продуктовые ретейлеры предлагают все более широкий ассортимент качественных готовых блюд, которые становятся конкурентным предложением для ресторанов.

— Ретейл активно развивает это направление, и потребитель видит в этом привлекательную альтернативу. Супермаркеты в этом смысле более эффективны, чем традиционные рестораторы, — отмечает Илья Сухих.

Совладелец Begin cafe и Terra et Silva Владимир Кириллов сообщил «Реальному времени», что на месте ресторана французской кухни Truffo откроется пекарня Begin Bakery.



Рената Валеева