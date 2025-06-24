Вместо ресторана Truffo в Казани откроется пекарня

Совладелец Begin cafe и Terra et Silva Владимир Кириллов сообщил «Реальному времени», что на месте появится пекарня Begin Bakery

Фото: Максим Платонов

Совладелец Begin cafe и Terra et Silva Владимир Кириллов сообщил «Реальному времени», что на месте ресторана французской кухни Truffo откроется пекарня Begin Bakery.

— Кондитерская такая будет эстетичная, минималистичная, немножко с налетом премиальности, — отметил Кириллов. По его словам, средний чек при этом будет доступным.

Напомним, что о закрытии ресторана Truffo, расположенного по адресу Горького, 19/8, стало известно в начале мая этого года. Об этом заведение рассказало в своих социальных сетях.

— После 11 замечательных лет работы ресторан Truffo подошел к своему финалу. Эти годы были наполнены непередаваемыми моментами, яркими эмоциями и настоящими кулинарными открытиями, — говорится в публикации.

Позднее маркетолог заведений рассказала «Реальному времени», что владельцы ресторана Begin и Terra et Silva выкупили помещение.

Дмитрий Зайцев