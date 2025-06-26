Австралия расширила санкционный список, включив раиса Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Динар Фатыхов

Австралия объявила о введении очередного пакета антироссийских санкций, направленных на дальнейшее ослабление экономической и военной мощи России. В расширенный список вошли 37 физлиц и семь организаций. Среди упомянутых в документе МИД Австралии лиц — певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, а также руководители ряда крупных российских компаний. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно информации, опубликованной на сайте федерального реестра законодательных актов Австралии, под новые ограничения попали члены советов директоров таких гигантов, как «Совкомфлот», «Газпром нефть» и «Газпромбанк».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание привлекло включение в список главы Татарстана Рустама Минниханова. Также в перечень попали генеральный директор «Русгидро» Виктор Хмарин, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, журналист Арам Габрелянов и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский. Среди других известных личностей, попавших под санкции, — актер Вячеслав Манучаров и спортсменка, телеведущая Мария Киселева.

Санкционные меры распространились и на ряд российских компаний. В частности, ограничения коснулись страховой компании «Согласие», АО «Микрон», «Байкал электроникс», ПАО «Электровыпрямитель», «Минатех», «ЧИП и ДИП», а также Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).

Венгрия и Словакия не позволили принять 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Рената Валеева