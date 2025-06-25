Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам полеты в Катар
Росавиация объявила об отмене временного запрета на использование воздушного пространства Катара для российских авиакомпаний. Теперь российским перевозчикам разрешено выполнять рейсы в это государство.
В сообщении ведомства говорится: «Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространства Катара прекратил действие. Полёты в это государство российским перевозчикам разрешены».
Стоит отметить, что Катар открыл свое воздушное пространство 24 июня после атаки Ирана на базу США в Дохе.
Ранее аналогичные ограничения на полеты гражданской авиации в своих воздушных пространствах сняли Бахрейн и Кувейт.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.