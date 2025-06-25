Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам полеты в Катар

Росавиация объявила об отмене временного запрета на использование воздушного пространства Катара для российских авиакомпаний. Теперь российским перевозчикам разрешено выполнять рейсы в это государство.

В сообщении ведомства говорится: «Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространства Катара прекратил действие. Полёты в это государство российским перевозчикам разрешены».

Стоит отметить, что Катар открыл свое воздушное пространство 24 июня после атаки Ирана на базу США в Дохе.

Ранее аналогичные ограничения на полеты гражданской авиации в своих воздушных пространствах сняли Бахрейн и Кувейт.

Рената Валеева