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Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам полеты в Катар

21:08, 25.06.2025

Росавиация объявила об отмене временного запрета на использование воздушного пространства Катара для российских авиакомпаний. Теперь российским перевозчикам разрешено выполнять рейсы в это государство.

В сообщении ведомства говорится: «Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространства Катара прекратил действие. Полёты в это государство российским перевозчикам разрешены».

Стоит отметить, что Катар открыл свое воздушное пространство 24 июня после атаки Ирана на базу США в Дохе.

Ранее аналогичные ограничения на полеты гражданской авиации в своих воздушных пространствах сняли Бахрейн и Кувейт.

Рената Валеева

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