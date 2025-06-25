Зубков, владелец сафари-парка «Тайган», идет на поправку после нападения льва

Олег Зубков, известный владелец крымского сафари-парка «Тайган», получил значительное улучшение самочувствия после нападения льва. Как сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина, Зубков чувствует себя «гораздо лучше» и уже способен отдавать письменные распоряжения по работе парка. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел 22 июня. По информации регионального следственного управления СКР, Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва. Первоначальное лечение было проведено в районной больнице, затем пострадавшего перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а после — в клинику Краснодара для дальнейшего восстановления. По заключению врачей, у Олега Зубкова имеются повреждения мышц шеи и грудной полости. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По предварительным данным следствия, причиной нападения стал резкий звук закрывающейся двери, который спровоцировал хищника. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что инцидент стал возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Татьяна Алексагина в своем официальном видеозаявлении передала слова владельца парка: «Олег попросил в сообщении, чтобы ему привезли телефон, планшет и два льняных костюма, сказал какую обувь, написал, что чувствует себя гораздо лучше».

Сафари-парк «Тайган» является одним из крупнейших в Европе частных парков львов, где свободно обитают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров и сотни других животных. Территория парка составляет внушительные 32 гектара, значительная часть из которых отведена под сафари-парк для львов.

Рената Валеева