Средняя загрузка гостиниц Анапы в настоящее время составляет 40—50%

Фото: Мария Зверева

Российский курорт Анапа испытывает сложную ситуацию в разгар летнего сезона. Несмотря на значительное снижение цен, достигающее 30%, которое привлекло туристов, часть отельеров вынуждена держать свои объекты закрытыми из-за общего падения турпотока. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии, пишет «Интерфакс».

По данным РСТ, в Анапе наблюдается заметное сокращение числа туристов по сравнению с предыдущими годами. Загрузка отелей напрямую зависит от их ценовой политики: там, где удалось снизить стоимость отдыха, туристов больше. Анапа частично переориентирует на себя тех путешественников, для которых отдых в Сочи и Крыму оказался слишком дорогим. Средняя стоимость отдыха в Анапе сейчас примерно на 30% ниже, чем на других черноморских курортах с разрешенным купанием. Так, если в Сочи стоимость суток в отеле с хорошей инфраструктурой может достигать 30 тысяч рублей, то в Анапе этот показатель составляет около 20 тысяч.

По данным компании «Мультитур», средняя загрузка гостиниц Анапы в настоящее время составляет 40—50%. Как отметила директор по продукту Евгения Кизей, наибольшей популярностью пользуются объекты с развитой инфраструктурой, включая бассейны, анимацию и качественное питание. Среди лидеров продаж выделяются санаторий «Лазурный берег» и «Дивный Мир Усадьба Шато». Большинство отдыхающих на пляжах загорают, а число купающихся невелико.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

Рената Валеева