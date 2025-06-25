Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

Фото: взято с сайта ФИПС

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружен новый товарный знак Lada Yarus, регистрация которого действительна до 2035 года.

Примечательно, что правообладатель товарного знака в открытом доступе не раскрывается. В соответствующей графе указана ссылка на постановление правительства от 2 сентября 2024 года №1209. Этот документ позволяет правообладателям по специальному заявлению не публиковать свои данные в общем доступе.

Название Yarus вызывает ассоциации с популярным компактным автомобилем японского бренда Toyota — Yaris. Однако стоит отметить, что регистрация товарного знака не гарантирует скорой премьеры нового автомобиля. Это может быть как подготовка к выпуску новой модели, так и маркетинговый ход для защиты бренда.

Напомним, что АвтоВАЗ активно работает над расширением модельного ряда. Ранее компания уже зарегистрировала восемь других названий для будущих автомобилей, среди которых значатся такие наименования, как Astera, Retiva, Altra, Ariva, Parus, Tigris, Ursus и Terum.

Рената Валеева