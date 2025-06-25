Более 90% россиян интересуются историями о преступлениях

Согласно данным, 92% участников регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях

Издательство «Бель Летр» и книжный сервис «Литрес» провели исследование о том, как в России воспринимают жанр true crime. В опросе приняли участие более 600 человек из разных регионов страны. Исследование провели в июне 2025 года. Респондентов опрашивали через соцсети и рассылки. Использовалась google-форма с готовыми и открытыми вариантами ответов. Результаты обработали аналитики обеих компаний.

Согласно данным, 92% участников регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях. Читатели и зрители интересуются книгами, подкастами, фильмами, где рассказывается о расследованиях и мотивах преступников. 80% признались, что их привлекает интрига и сам процесс раскрытия дела. 75% хотят понять психологию преступника. 28% интересуются жанром, чтобы узнать, как защитить себя. 22% считают true crime формой жанрового развлечения. Только 16% рассказали, что обращаются к жанру из сочувствия к жертвам.

51% участников запоминают прежде всего фигуру преступника. 36% — следователя или журналиста. Только 22% отметили, что в центре внимания для них остается жертва. 4,5% не запоминают никого. 53% уточнили, что все зависит от подачи материала. Упоминались истории, где голос жертвы особенно заметен. Среди таких назвали «Милые кости» Элис Сиболд и «Коллекционер» Джона Фаулза.

Среди главных претензий к классическому тру-крайму участники отметили романтизацию преступников (44%), повторяемость сюжетов (33%), пренебрежение к жертвам (21%) и избыточную жестокость (13%). Почти четверть респондентов (24%) заявили, что их ничто не раздражает. 41% считают романтизацию зла тревожным трендом. 20% называют ее аморальной. 17% допустимым элементом жанра. 19% ответили, что не замечают такой тенденции.

49% считают, что преступник имеет право на рассказ, чтобы понять его мотивы. 38% согласны, но при условии обязательного внимания к пострадавшим. Только 7% считают, что фокус всегда должен оставаться на жертвах.

Идею «этики боли» поддержали 60% участников. Этот подход требует учитывать не только содержание, но и форму, в которой рассказывается история насилия. 22% выступили за свободу от самоцензуры, а 13% — за полную свободу контента без ограничений.

Эксперты отметили, что жанр тру-крайм отвечает сразу нескольким потребностям. Среди них — интерес к расследованиям, стремление к острым эмоциям в безопасной форме, желание понять, как устроено мышление преступника. Также указано, что читатели могут бессознательно искать в таких историях отражение собственных подавленных эмоций или стремление к выходу из рутины. Отсюда интерес к фигурам преступников, которых подают как центральных героев. Специалисты подчеркнули, что личность преступника вызывает наибольший интерес, но при этом часто в тени остаются жертвы. Особенно важно сохранять внимание к ним в жанре, где большинство пострадавших — женщины.

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Екатерина Петрова