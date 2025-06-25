Трамп: мое обещание закончить украинский конфликт за 24 часа — это сарказм

Президент США Дональд Трамп, комментируя текущую обстановку на Украине, признал, что его прежние заявления о намерении завершить конфликт за 24 часа носили ироничный характер. По словам главы Белого дома, реальность оказалась куда более сложной, чем он предполагал изначально, пишет «Комсомольская правда».

— Путин — более сложный человек, чем вы могли вообразить, — заявил Трамп на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования украинского кризиса.

— К сожалению, у меня были проблемы с Зеленским. Это сложнее, чем любые конфликты, — сказал он.

Американский лидер особо отметил, что взаимоотношения с президентом Украины Владимиром Зеленским сопровождались трудностями, что, по его мнению, только усугубило общую картину.

взято с сайта kremlin.ru

Ранее Трамп сообщал о своих намерениях провести беседу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он рассчитывает обсудить с российским коллегой пути урегулирования конфликта на Украине и выяснить, возможно ли добиться завершения боевых действий.

Рената Валеева