В Татарстане продолжается ремонт дорог за 35 млрд рублей

В текущем году в Татарстане будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние более 1 300 км местных дорог. На эти цели выделено 35 млрд рублей, включая дополнительные 20 миллиардов рублей, выделенных по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщили в Минтрансе.

— Если есть дороги, значит, жизнь меняется. Строятся заводы, появляется жилье. Если нет дороги, ты никуда не можешь ехать. Не просто ехать, ведь нужно еще и перевозить товары, другие задачи, — подчеркнул Рустам Минниханов.

В рамках масштабной дорожной кампании планируется выполнить работы во всех муниципальных образованиях республики. Общая протяженность дорог, которые будут приведены в порядок, превысит 1 329 км.

В частности, запланированы следующие виды работ:

ремонт дорог в населенных пунктах (более 580 км) ;

капитальный ремонт дорожно-уличной сети в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске (748,5 км).

Дорожные работы затронут не только районные центры, но и сельские населенные пункты. Ремонтные работы будут проводиться как с асфальтобетонным покрытием, так и с переходным типом покрытия.

Примеры запланированных работ:

Село Черки-Гришино Буинского района: ремонт ул. Школьной.

Село Большой Менгер Атнинского района: ремонт ул. Татарстан.

Село Сабабаш Сабинского района: ремонт ул. Набережной.

Рената Валеева