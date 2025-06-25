В Казани снизилась аварийность по вине пользователей каршеринга

Фото: Олег Исаков

По итогам января-мая текущего года в России зафиксировано значительное снижение аварийности по вине пользователей каршеринга. Показатель снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Делимобиль».

Интересно, что сокращение числа дорожно-транспортных происшествий произошло на фоне общего роста активности пользователей каршеринговых сервисов, включая увеличение числа и продолжительности поездок. Аналитики отмечают, что устойчивый тренд на снижение ДТП с наездом на препятствие наметился еще в первом квартале 2025 года, показав снижение почти на треть по сравнению с предыдущим годом.

Географически наибольшее улучшение ситуации наблюдается в крупнейших городах. Так, наибольшее снижение количества ДТП по вине пользователей за первые пять месяцев года зафиксировано в Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



В среднем по всем городам аварийность пользователей каршеринга снизилась на 5%.

Рената Валеева