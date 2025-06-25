В соседней с Татарстаном Саратовской области уничтожен украинский беспилотник

Российские средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах страны. В период с 15.00 до 17.00 по московскому времени было уничтожено 10 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Четыре беспилотника были сбиты над территорией Воронежской области, два — над Тамбовской областью. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено в Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областях.

Ранее четыре беспилотника были сбиты над территорией Воронежской области, по два — над Курской и Самарской областями.



Рената Валеева