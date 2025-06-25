В казанском Кремле началась встреча Минниханова и Гойта

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня в казанском Кремле начала свою работу официальная встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойта. Высокопоставленный гость прибыл в столицу Татарстана в сопровождении представительной малийской делегации.

— Колоритная малийская делегация сопровождает господина Президента, — сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Гойта находится в России с официальным визитом, в рамках которого уже провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Сегодня у него запланированы переговоры с Миннихановым, на которых они обсудят вопросы сотрудничества между Мали и Татарстаном.

Рената Валеева