Президент Мали Ассими Гойта посетил Татарстан

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстан прибыл президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта. Его встретили в Международном аэропорту Казань раис республики Рустам Минниханов и замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона.

Встреча прошла в дружеской атмосфере, как и полагается, гостю предложили традиционное татарское угощение — чак-чак.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Гойта находится в России с официальным визитом, в рамках которого уже провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Сегодня у него запланированы переговоры с Миннихановым, на которых обсудят вопросы сотрудничества между Мали и Татарстаном.

Анастасия Фартыгина