Лавров представит Россию на саммите БРИКС в Бразилии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров представит Россию на саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 6-7 июля 2025 года. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, пишет РИА «Новости»

— Президент будет принимать участие по ВКС, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел, — заявил Ушаков журналистам.

Путин не сможет лично присутствовать на предстоящем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро из-за неспособности бразильского правительства занять четкую позицию в отношении требований Международного уголовного суда (МУС).

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика. С начала 2024 года состав БРИКС расширился за счет присоединения новых стран.

Рената Валеева