Путин не приедет на саммит БРИКС в Бразилию из-за позиции принимающей стороны по МУС

Президент России Владимир Путин не сможет лично присутствовать на предстоящем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро из-за неспособности бразильского правительства занять четкую позицию в отношении требований Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, пишет РИА «Новости».

— В данном контексте (требований МУС) бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании, — сообщил Ушаков журналистам.

Несмотря на отсутствие российского лидера, Владимир Путин примет участие в основных мероприятиях саммита по видеосвязи. Российскую делегацию в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР, а с начала 2024 года состав организации пополнился рядом новых государств.

В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российскую сторону, в частности, в предполагаемой «депортации» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ является неприемлемой. Он также отметил, что Москва не признает юрисдикцию суда и любые его решения считаются ничтожными с точки зрения права.

Рената Валеева