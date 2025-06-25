Татарстан единственный из регионов отказался от трехдневного голосования

Фото: Динар Фатыхов

Подавляющее большинство российских регионов, где в сентябре состоятся прямые выборы глав субъектов, переходят на трехдневный формат голосования. Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев, из 20 регионов, проводящих губернаторские выборы, только в одном — Татарстане — голосование пройдет в традиционный однодневный срок. Об этом пишут «Ведомости».

Таким образом, жители большинства российских регионов получат возможность отдать свой голос в удобное для них время в течение трех дней. Такая практика, направленная на повышение доступности избирательного процесса и снижение нагрузки на участки, активно внедряется в последние годы.

Помимо выборов глав регионов, в единый день голосования, который традиционно пройдет в сентябре, будет проведено более 5 000 избирательных кампаний в 81 регионе России. Будет замещено около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. Ожидается, что участие в голосовании примут порядка 55 миллионов избирателей.

На данный момент, согласно данным ЦИК, в 14 регионах, где пройдут губернаторские выборы, уже выдвинуто 75 кандидатов, из которых 11 решили идти на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Параллельно идет избирательный процесс и в законодательные собрания. В 10 из 11 субъектов, где запланированы выборы в региональные парламенты, уже стартовал этап выдвижения кандидатов. Также стоит отметить тенденцию к трехдневному голосованию и в этих кампаниях: в 10 из 10 регионов выборы пройдут в течение трех дней, и лишь в Курганской области избирателям будет предоставлено два дня для голосования.

В организации предстоящих выборов раиса Татарстана задействуют около 22 тыс. человек.

Рената Валеева