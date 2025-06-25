В Казани задержана закладчица с крупной партией мефедрона

Сотрудники полиции в Казани задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел после того, как полицейские обратили внимание на женщину с подозрительным поведением. Заметив стражей порядка, она попыталась скрыться, но была задержана.

В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что 35-летняя жительница Казани занималась закладкой наркотиков для одного из интернет-магазинов, специализирующихся на продаже запрещенных веществ.

В центре города полиция обнаружила три тайника, в которых находился синтетический наркотик мефедрон. При личном досмотре у задержанной было изъято более 17 граммов этого наркотика, предназначавшихся для дальнейшего распространения.

Задержанная полностью признала свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники УФСБ Татарстана пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Набережных Челнах, развернутую в дачном доме.



Рената Валеева