Коробченко: легкая промышленность Татарстана — лидер российского рынка

Фото: Динар Фатыхов

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что легкая промышленность республики сегодня по праву считается одной из самых мощных и динамично развивающихся отраслей в России. По словам главы ведомства, оборот произведенной в Татарстане продукции легкой промышленности достиг впечатляющей цифры в около 15 млрд рублей и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.

— В этом году мы уже выросли на 50%, — отметил Олег Коробченко, подчеркнув стремительное развитие отрасли.

Министр выразил уверенность в том, что, несмотря на все сложности конкуренции с импортными товарами, Министерство промышленности и торговли продолжит оказывать всестороннюю поддержку всем направлениям легкой промышленности. Цель этой поддержки — не только обеспечить внутренние потребности республики в качественной продукции, но и укрепить позиции татарстанских производителей на российском рынке.

Олег Коробченко также напомнил о неоценимой роли легкой промышленности в период пандемии. Именно представители этой отрасли одними из первых откликнулись на призыв о помощи, оперативно переориентировав производство на нужды медицинских работников.

В феврале с предложением задействовать при реализации госконтрактов, на крупных стройках и при добыче полезных ископаемых отечественную технику выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании коллегии министерства.



Рената Валеева