В Казани в поселке Восточном начался ремонт улицы Салиха Батыева
Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани отчитываются о ходе масштабных работ по ремонту дорожной инфраструктуры в поселках, сказано в телеграм-канале.
Так, в поселке Восточном в самом разгаре капитальный ремонт улицы Салиха Батыева. На участке протяженностью более 800 метров проводится комплексное обновление: полностью заменят асфальтовое покрытие, расширят проезжую часть для более комфортного передвижения автотранспорта. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов: на улице Салиха Батыева появятся современные системы освещения и будет построен новый тротуар.
Программа благоустройства поселков в рамках Вахитовского и Приволжского районов предусматривает ремонт 23 участков.
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