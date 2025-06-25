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В Казани в поселке Восточном начался ремонт улицы Салиха Батыева

16:17, 25.06.2025
В Казани в поселке Восточном начался ремонт улицы Салиха Батыева
Фото: предоставлено администрацией Вахитовского и Приволжского районов

Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани отчитываются о ходе масштабных работ по ремонту дорожной инфраструктуры в поселках, сказано в телеграм-канале.

Так, в поселке Восточном в самом разгаре капитальный ремонт улицы Салиха Батыева. На участке протяженностью более 800 метров проводится комплексное обновление: полностью заменят асфальтовое покрытие, расширят проезжую часть для более комфортного передвижения автотранспорта. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов: на улице Салиха Батыева появятся современные системы освещения и будет построен новый тротуар.

предоставлено администрацией Вахитовского и Приволжского районов

Программа благоустройства поселков в рамках Вахитовского и Приволжского районов предусматривает ремонт 23 участков.

Рената Валеева

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