В Казани ночью частично перекроют улицу Челюскина из-за реконструкции тепловода

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В Казани в ночь с 28 на 29 июня будет частично ограничено движение транспорта по улице Челюскина в связи с проведением работ по реконструкции тепловода. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Движение будет ограничено на участке дороги в районе дома №8/12 по улице Челюскина в период с 23.00 28 июня до 5.00 29 июня.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения, учитывая данную информацию, и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее комитет внешнего благоустройства исполкома Казани сообщил о временном ограничении движения транспорта на участках улиц Чехова и Достоевского в связи с проведением ремонтных работ.

Рената Валеева