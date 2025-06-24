В Казани ограничат движение на улицах Чехова и Достоевского из-за ремонтных работ
Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани сообщает о временном ограничении движения транспорта на участках улиц Чехова и Достоевского в связи с проведением ремонтных работ.
- С 25 июня по 10 июля будет ограничено движение по улице Чехова в районе дома №30 по улице Достоевского.
- В этот же период также будет затруднено движение по улице Достоевского, на участке от улицы Волкова до улицы Чехова.
В Казани начался ремонт улицы Галиаскара Камала, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Улица протяженностью 0,9 км и шириной в две полосы проходит от улицы Нариманова до улицы Татарстан.
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