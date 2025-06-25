Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар. Битва эпох» перенесен на конец сентября

Фото: Максим Платонов

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар. Битва эпох», который должен был состояться в Болгаре 9 и 10 августа, перенесен на 27 и 28 сентября. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с переносом даты проведения фестиваля организаторы обещают в ближайшее время представить обновленную программу мероприятия.

Причины переноса, решение о котором было принято в прошлую пятницу, не разглашаются.

Фестиваль «Великий Болгар» традиционно проводился на территории Болгарского музея-заповедника с 2014 по 2022 годы. В 2023 году мероприятие было переименовано в «Битву эпох» и перенесено в Мамадышский район — у села Средние Кирмени. В 2024 году фестиваль состоялся в городе Йошкар-Ола.

Вчера в Елабуге принято решение об отмене проведения массовых мероприятий в связи с усилением мер безопасности.