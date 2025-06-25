Загадочная «Жужжалка» УВБ-76 активизировалась во время саммита НАТО

Фото: Александр Третьяков

На фоне проходящего в Гааге саммита НАТО военная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Станция Судного дня», зафиксировала повышенную активность в эфире. Об этом сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

25 июня радиостанция передала 14 загадочных сообщений, которые, как правило, состоят из набора букв, цифр и случайных слов. Согласно информации «УВБ-76 логи», первое сообщение прозвучало в 9.09 мск: «НЖТИ 63373 сласть 4138 7098». Затем последовали:

09.13: «НЖТИ 57103 буеропрыщ 3284 2505»;

10.44: «НЖТИ 28557 жердь 4668 3751»;

10.54: «НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989»;

11.15: «ЦЖАП РХ51 БХВС ТОД3 ЗМО9 67810 79934 58633 53619 47938 РАЕКОКРАХ 4442 5681»;

11.22: «ЦЖАП ЗМО9 85466 41510 мелкий 6104 5185»;

11.27: «5ТИД Х2С1 61668 53684 мелкий 6104 5185»;

11.35: «НЖТИ 69055 спидошлиц 5256 1206»;

12.29: «НЖТИ 88225 нарциссовый 5709 3055»;

12.32: «НЖТИ 21670 зацветение 7035 1135»;

12.51: «НЖТИ 04839 кранофай 0722 2206»;

13.06: «НЖТИ 96525 юсобоек 6934 7688»;

13.10: «УЛВН 45144 фондошурф 7131 1759»;

13.14: «НЖТИ 98192 рань 7210 2406».

Радиостанция УВБ-76, работающая с 1970-х годов, известна своим коротким жужжащим сигналом и, по одной из версий, является частью системы «Мертвая рука», предназначенной для автоматического нанесения ответного ядерного удара.

В Гааге 24 и 25 июня проходит саммит НАТО, на котором, по данным France Press, альянс намерен принять краткую итоговую декларацию, избегая спорных вопросов, таких как возможное членство Украины.

Рената Валеева