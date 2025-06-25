В Кемерово большегруз столкнулся с 26 машинами
Сегодня вечером, 25 июня, на Логовом шоссе в Кемерове произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает RT.
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на повороте, в результате чего произошло столкновение с несколькими легковыми автомобилями и другим грузовиком. Затем неуправляемая машина врезалась в дорожный столб, который получил значительные повреждения.
Движение на участке Логового шоссе сильно затруднено, образовалась длинная пробка. Некоторые водители вынуждены простаивать в заторе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Для разгрузки транспортного потока автобусы едут по встречной полосе, о чем сообщают пассажиры общественного транспорта.
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