В Кемерово большегруз столкнулся с 26 машинами

Сегодня вечером, 25 июня, на Логовом шоссе в Кемерове произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает RT.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на повороте, в результате чего произошло столкновение с несколькими легковыми автомобилями и другим грузовиком. Затем неуправляемая машина врезалась в дорожный столб, который получил значительные повреждения.

Движение на участке Логового шоссе сильно затруднено, образовалась длинная пробка. Некоторые водители вынуждены простаивать в заторе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Для разгрузки транспортного потока автобусы едут по встречной полосе, о чем сообщают пассажиры общественного транспорта.



Рената Валеева