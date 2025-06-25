Приволжская транспортная прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропортах региона
Приволжская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ситуацией с задержками авиарейсов, возникшими в аэропортах Приволжского транспортного региона. Задержки вызваны ограничениями работы аэропортов, сообщили в пресс-службе.
Проблемы с вылетами возникли в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар.
Транспортным прокурорам поручено вести мониторинг ситуации для обеспечения прав пассажиров и предоставления им необходимых услуг авиакомпаниями. В аэропортах организованы мобильные приемные для оказания помощи пассажирам.
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