FLAMAX презентовал альтернативу башням Рожновского на конкурсе качества

Комплекс «Резервуары + насосная станция» используется для хранения и подачи питьевого, технического и противопожарного запаса воды

Фото: пресслужба ФБУ "ЦСМ Татарстан"

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2025» выходит на финишную прямую. 24 июня на площадке Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Казани прошел второй этап отбора.

Компании-участницы представили на суд жюри «домашние заготовки» — презентации, в которых они постарались отразить самые сильные стороны своей продукции. Предприятие FLAMAX выставило для участия в конкурсе альтернативу башням Рожновского — комплекс «Резервуары + насосная станция», который используется для хранения и подачи питьевого, технического и противопожарного запаса воды и отлично зарекомендовал себя как в России, так и за рубежом.

Как рассказал руководитель направления «Инженерные системы» FLAMAX Айрат Камалов, конкурсный продукт имеет важное социальное значение. Он обеспечивает пожарную безопасность промышленных или социальных объектов, становится частью системы водоснабжения населенных пунктов или производственных комплексов. Важно, что заказчикам предлагается полный комплекс услуг в формате «одного окна», и это значительно экономит средства и время, необходимые для реализации проектов.

В прошлом году FLAMAX дебютировал на конкурсе и завоевал сразу несколько престижных наград. На республиканском этапе продукт получил диплом первой степени, а в рамках федерального финала стал дипломантом конкурса и лучшим в номинации «Новинка».

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