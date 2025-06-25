Глава Госжилинспекции Тыгин: татарстанцы стали реже жаловаться на капремонт

С начала года поступило всего 43 обращения

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ и благоустройства Нижнекамска.

По данным начальника Госжилинспекции Александра Тыгина, впервые за пять лет в Татарстане снизилось количество жалоб на проведение капитального ремонта. Ранее усредненный показатель в этой категории составлял порядка 300 жалоб, с начала же 2025 года это количество снизилось до 43 обращений.

В 2025 году в Татарстане по программе капитального ремонта модернизируют 911 многоквартирных домов. Об этом рассказал министр строительства республики Марат Айзатуллин во время брифинга в Доме правительства.

С его слов, в этом году, благодаря решению раиса республики Рустама Минниханова, удалось привлечь дополнительно 3 миллиарда рублей на капремонт, что позволило увеличить количество домов, которые войдут в программу, на 219.



Дмитрий Зайцев